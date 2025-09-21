Découvrez un hôtel de ville et ses coulisses Hôtel de Ville Colmar

Découvrez un hôtel de ville et ses coulisses Dimanche 21 septembre, 14h00 Hôtel de Ville European Collectivity of Alsace

L’accès est limité mais sans réservation.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’hôtel de ville ouvre exceptionnellement ses portes. Vous pourrez ainsi accéder au salon des mariages, au bureau de M. le maire ou encore à la salle du conseil municipal.

Hôtel de Ville 48 rue des Clefs, 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est L’édifice a été bâti de 1778 à 1782 pour servir de résidence urbaine à l’abbaye cistercienne de Pairis, dans le val d’Orbey. Confisqué au moment de la Révolution, il devint le siège de l’administration départementale en 1790, puis la préfecture du Haut-Rhin en 1800, et enfin la mairie de Colmar à partir de 1866. Il reçut ainsi la visite de plusieurs souverains et chefs d’État, parmi lesquels Charles X en 1828, Louis-Philippe en 1831, le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte en 1850, ainsi que la plupart des présidents de la République française depuis 1918.

La façade de l’extension contemporaine, construite en 1981, donne sur la place de la mairie.

C’est un bâtiment à la façade relativement simple, comprenant deux étages surmontés d’une toiture à comble brisé. Le décor architectural se concentre sur la partie centrale. Faisant légèrement saillie, elle contient, au rez-de-chaussée, la porte d’entrée flanquée de deux fenêtres, le tout encadré de chaînes de pierres taillées. Au-dessus, un entablement est supporté par quatre paires de consoles.

Reposant sur cet entablement, quatre pilastres lisses s’élèvent jusqu’au sommet des étages ; l’avant-corps est enfin surmonté d’un fronton triangulaire, dans le tympan duquel figurent les armes de la ville de Colmar, insérées dans un décor sculpté.

Au premier étage, devant la fenêtre centrale, se trouve un petit balcon en fer forgé, limité par les deux pilastres médiaux.

© Archives Municipales de Colmar