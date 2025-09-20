Découvrez un jardin insolite entre cloches et grotte sculptée Parc Sainte-Marie Chaumont

Découvrez un jardin insolite entre cloches et grotte sculptée Parc Sainte-Marie Chaumont samedi 20 septembre 2025.

Découvrez un jardin insolite entre cloches et grotte sculptée 20 et 21 septembre Parc Sainte-Marie Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une réplique de la grotte de Lourdes, un carillon de 25 cloches et un ancien amphithéâtre se dévoilent dans un écrin de verdure. Ce lieu singulier conserve l’empreinte d’un patrimoine spirituel et récréatif du début du XXe siècle.

Parc Sainte-Marie Rue des Tanneries, Chaumont 52000 Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 06 87 01 23 42 Au parc Sainte-Marie, dans un magnifique écrin de verdure, se trouve une réplique de la grotte de Lourdes datant de 1922, un campanile avec un carillon de 25 cloches et les traces d’un amphithéâtre de la même période. Rendez-vous à l’entrée du Parc Sainte-Marie. Accès par la rue des Tanneries

Une réplique de la grotte de Lourdes, un carillon de 25 cloches et un ancien amphithéâtre se dévoilent dans un écrin de verdure. Ce lieu singulier conserve l’empreinte d’un patrimoine spirituel et du…

Claude Feisthauer