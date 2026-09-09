Découvrez un jeu emblématique de notre patrimoine local, Société de Boule de Fort de l’Union de Sablé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Découvrez un jeu emblématique de notre patrimoine local 19 et 20 septembre Société de Boule de Fort de l’Union de Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fondée en 1884, la société de boule de fort L’Union vous invite à découvrir un sport traditionnel unique en son genre. Venez explorer ce lieu chargé d’histoire, admirer sa piste incurvée et en apprendre plus sur les mystères de la boule de fort et ses fameuses pantoufles de velours !

Société de Boule de Fort de l’Union de Sablé-sur-Sarthe 18 rue saint nicolas, sablé sur sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 06.56.87.57.10 La société de l’Union existe depuis 1884 et continue de pratiquer ce sport culturel et régional unique : la boule de fort.

Fondée en 1884, la société de boule de fort L’Union vous invite à découvrir un sport traditionnel unique en son genre. Venez explorer ce lieu chargé d’histoire, admirer sa piste incurvée et en plus !…

©