Découvrez un lavoir du XXe siècle, Lavoir, Seuzey

Informations pratiques

Découvrez un lavoir du XXe siècle 18 – 20 septembre Lavoir Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez, lors d’une visite libre, un lavoir restauré, alimenté par une eau de source claire, qui permettait autrefois une lessive de qualité.

Lavoir Rue de la Bruante, 55300 Seuzey Seuzey 55300 Meuse Grand Est 03 29 90 15 03 Deux lavoirs ont été reconstruits entre 1921 et 1923. Celui-ci, remis en état récemment, est encore alimenté par une eau de source claire, gage d’une lessive de qualité. Parking à proximité.

Découvrez, lors d’une visite libre, un lavoir restauré, alimenté par une eau de source claire, qui permettait autrefois une lessive de qualité.

© Lavoir de la Bruante – Michel Decheppe