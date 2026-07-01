Découvrez un magnifique gisant dans une église romane, Église Saint-Léon II, Thennelières

Informations pratiques

Découvrez un magnifique gisant dans une église romane 19 et 20 septembre Église Saint-Léon II Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Léon II avec ses vitraux du XVIe siècle et le gisant sculpté de Madame de Colligny aux traits réalistes, car il a été effectué de son vivant.

Église Saint-Léon II 5 rue du 14 juillet, 10410 Thennelières Thennelières 10410 Aube Grand Est Outre son architecture caractéristique des églises rurales initiées à l’époque romane, modifiée au XVIe et restaurée au XIXe, l’église Léon II renferme un mobilier exceptionnel. Les vitraux du XVIe ont été classés monuments historiques en 1908. Outre le témoignage de l’art verrier du XVIe siècle, certains comptent parmi l’héritage du mécénat de la famille de Dinteville.

Les seigneurs de Thennelières sont présents dans l’église : les cœurs de Gaucher de Dinteville et d’Anne du Plessy sous une plaque funéraire et le magnifique gisant de Louise de Coligny.

L’église de Thennelières est dédiée au pape Léon II.

Découvrez l’église Saint-Léon II avec ses vitraux du XVIe siècle et le gisant sculpté de Madame de Colligny aux traits si réalistes qu’il a été effectué de son vivant.

© Troyes Champagne Métropole