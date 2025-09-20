Découvrez un magnifique prieuré, objet de nombreux pèlerinages Centre Béthanie – Prieuré Notre-Dame et Saint-Thiébault Gorze

Découvrez un magnifique prieuré, objet de nombreux pèlerinages Centre Béthanie – Prieuré Notre-Dame et Saint-Thiébault Gorze samedi 20 septembre 2025.

Découvrez un magnifique prieuré, objet de nombreux pèlerinages 20 et 21 septembre Centre Béthanie – Prieuré Notre-Dame et Saint-Thiébault Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le magnifique prieuré Saint-Thiébault, objet de nombreux pèlerinages durant des siècles, et sa chapelle entièrement ornée de fresques orthodoxes ! L’accès est libre, et une exposition guidera vos pas.

Une véritable (re)découverte près de chez vous de ce lieu étonnant, dans son écrin de nature.

Centre Béthanie – Prieuré Notre-Dame et Saint-Thiébault 57680 Gorze Gorze 57680 Moselle Grand Est 0387520228 https://www.centre-bethanie.org/ https://www.facebook.com/centrebethanie57/ Fondée au XVIème siècle par les moines de l’abbaye de Gorze, la chapelle Saint-Thiébault a longtemps été le site d’un pèlerinage annuel régional, jusqu’à l’avènement de la Seconde Guerre mondiale. Après une période d’abandon qui s’étend de 1940 à 1982, la chapelle a été restaurée avec soin et réintégrée dans le culte par une communauté de l’Église orthodoxe. Les nombreuses icônes contemporaines qui ornent ses murs sont principalement l’œuvre de l’iconographe résidant en ces lieux. Le chœur a été intégralement fresqué entre 1985 et 1989, selon la technique ancienne à fresco héritée du Moyen Âge, dans un style rappelant l’architecture romane, par l’iconographe Patricia Ramos. Quant à la nef, elle a été entièrement peinte à secco par le célèbre artiste russe de l’École de Moscou, Yaroslav Dobrynine. L’autel, réalisé par le sculpteur lorrain Joseph Kriegel, est une pièce remarquable, tandis que les bas-reliefs des portes du sanctuaire et de la Cène ont été façonnés respectivement par l’Atelier Saint-Jean Damascène et le sculpteur Philippe Peneaud. La chaire, quant à elle, est le chef-d’œuvre du compagnon Matthieu Bertaud. Enfin, les vitraux qui illuminent l’espace sont le fruit du talent du maître verrier de l’Atelier 54 de Saint-Nicolas-de-Port. Parking sur place, proximité des arrêts de bus à Gorze

Venez découvrir le magnifique prieuré Saint-Thiébault, objet de nombreux pèlerinages durant des siècles, et sa chapelle entièrement ornée de fresques orthodoxes ! L’accès est libre, et une exposition…

© Clara Thiel