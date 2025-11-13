Découvrez un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève : l’Horographia de Pierre Fontenoy ! Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Récemment acquis par la bibliothèque Sainte-Geneviève, le manuscrit 6468, datant de 1563, rassemble des traités sur la fabrication et l’usage des astrolabes. Dans un état critique lorsqu’il a intégré les collections, cet ouvrage a été choisi pour faire l’objet d’une restauration dans le cadre d’un mémoire de fin d’études à l’Institut national du patrimoine, entre septembre 2024 et juin 2025.

Des recherches historiques ont également été menées au cours de ce travail, permettant l’identification d’une partie des textes et la découverte de leur compilateur : un chartreux dijonnais du nom de Pierre Fontenoy…

Conférence introduite par Antoine Boustany (département de la Réserve) et suivie par une présentation du manuscrit.

La restauration du manuscrit 6468 de la bibliothèque Sainte-Geneviève révèle les secrets d’un ouvrage oublié et l’histoire de son compilateur.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-13T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T18:30:00+02:00_2025-11-13T20:30:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=781a1f1c-ae78-11f0-96ee-5056b176bf00^1 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve