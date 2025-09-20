Découvrez un moulin, reconstruit après la Première Guerre mondiale Ancien moulin à farine de la coopérative agricole Juniville

Découvrez un moulin, reconstruit après la Première Guerre mondiale 20 et 21 septembre Ancien moulin à farine de la coopérative agricole Ardennes

Durée de la visite : entre 1h et 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir ce moulin, reconstruit après la guerre de 14-18. Il a produit de la farine de blé jusqu’en 1979. En 2015, une association (AMCAJ) a été créée pour restaurer et préserver cet édifice.

Ancien moulin à farine de la coopérative agricole 1 Rue du Moulin, 08310 Juniville Juniville 08310 Ardennes Grand Est 06 72 60 12 52 https://lesurejoel.wixsite.com/amcaj Ancien moulin à farine, fonctionnant avec une turbine hydraulique alimentée par la Retourne. Il fut reconstruit en 1929 avec les dommages de guerre à la suite de la Première Guerre mondiale. Le moulin est arrêté depuis 1979.

© Joel Lesure