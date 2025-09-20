Découvrez un ouvrage militaire construit entre 1875 et 1877 Fort d’Arches Pouxeux

Découvrez un ouvrage militaire construit entre 1875 et 1877 20 et 21 septembre Fort d’Arches Vosges

Les départs de visite ont lieu toutes les heures ou dès qu’un groupe suffisant est constitué. L’accès est libre et gratuit, sans réservation préalable. Prévoyez des chaussures adaptées au sentier forestier. Durée de la visite : 45min

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Une visite commentée vous propose de découvrir le fort d’Arches, à travers un parcours extérieur ponctué de plusieurs haltes. Guidés par les membres de l’ARFA, vous explorerez l’histoire du fort, son architecture militaire, la vie des soldats, ainsi que les liens entre patrimoine et nature. Une expérience immersive et accessible à tous.

Fort d’Arches 88550 Pouxeux Pouxeux 88550 Vosges Grand Est http://www.https://graftonweb.wixstudio.com/fort-arches https://www.facebook.com/assoarfa88 Le fort d’Arches, autrefois fort Berwick, est un ouvrage militaire construit entre 1875 et 1877 dans le cadre du rideau défensif de la Haute Moselle. Perché à 475 mètres d’altitude, il surplombe les vallées de la Vologne et de la Moselle. Modernisé à plusieurs reprises, il fut l’un des forts les plus avancés de son temps, notamment grâce à l’installation de cuirassements, d’une centrale électrique et d’une tourelle Galopin. Utilisé comme centre d’instruction pendant la Grande Guerre, il forma des milliers de soldats à la guerre de montagne. Aujourd’hui, l’ARFA œuvre à sa restauration et à sa mise en valeur au moyen de chantiers participatifs, de visites guidées et d’événements culturels. Accès en voiture par des chemin de forêt. fléchage depuis la mairie de Pouxeux et Arches Parking sur place.

© Thomas Bresson