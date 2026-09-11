Découvrez un site géologique de référence internationale !, Carrière de Coumiac, Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Découvrez un site géologique de référence internationale ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Carrière de Coumiac Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez la carrière de Coumiac, site géologique de référence internationale connu pour son « marbre griotte » de grande qualité faisant partie du Géoparc Terres d’Hérault récemment labellisé Géoparc mondial UNESCO.

La visite guidée portera sur l’histoire de l’exploitation de cette ancienne carrière de marbre puis sur l’importance géologique du site qui abrite un statotype (repère servant de référence pour la définition de l’échelle des temps géologiques) ainsi que des traces de l’extinction massive des espèces de la fin du Dévonien, il y a 372 millions d’années.

Niché dans un écrin de verdure, le site offre également un panorama imprenable sur la nature environnante et le village de Cessenon-sur-Orb.

Carrière de Coumiac D 136, 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie 04 67 89 65 21 https://geoparc.herault.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 25 00 25 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@domainederoueire.fr »}] Située à Cessenon-sur-Orb, la carrière de Coumiac est une ancienne carrière de marbre griotte rouge exploitée pendant plusieurs siècles, jusqu’en 1965. Réputée pour la qualité de son marbre, elle a fourni des pierres destinées à des édifices prestigieux, notamment la Maison-Blanche à Washington et la Maison de France à Rio de Janeiro.

Aujourd’hui, le site est surtout reconnu pour son intérêt géologique exceptionnel. Il constitue une référence mondiale pour l’étude de la limite entre le Frasnien et le Famennien, une période marquée par une importante extinction marine survenue il y a environ 372 millions d’années.

Classée Réserve naturelle régionale, la carrière de Coumiac est un lieu de recherche, de découverte et de sensibilisation au patrimoine géologique. Elle offre aux visiteurs une occasion unique de comprendre l’histoire de la Terre à travers un site d’importance scientifique internationale.

Reconnue pour la richesse de son patrimoine naturel et géologique, elle fait partie du Géoparc Terres d’Hérault, labellisé Géoparc mondial UNESCO en 2026. Parking aménagé en contrebas de la carrière.

Découvrez la carrière de Coumiac, site géologique de référence internationale connu pour son « marbre griotte » de grande qualité faisant partie du Géoparc Terres d’Hérault récemment labellisé La y…

© Melkan Bassil