Découvrez une bastide du XIIIᵉ siècle !, Commune de Miramont-de-Guyenne, Miramont-de-Guyenne

Découvrez une bastide du XIIIᵉ siècle ! 19 et 20 septembre Commune de Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Faites une pause en Pays de Lauzun et venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne.

Déambulez dans les ruelles de cette bastide fondée au XIIIe siècle, aux abords de la Dourdenne. Suivez le guide à la découverte de son histoire, de son passé industriel marqué par le célèbre chausson « La Basane », ainsi que de son patrimoine.

Vous pourrez notamment admirer l’église Sainte-Marie et ses vitraux aux couleurs franches, dont le célèbre bleu dit « de Miramont », tout en découvrant les personnages qui ont marqué l’histoire de la commune.

Renseignements : 0681255740

Commune de Miramont-de-Guyenne 1 rue Pasteur, 47800 Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 38 94 http://www.paysdelauzun.com Miramont-de-Guyenne est la seule Bastide du pays de Lauzun !

Miramont-de-Guyenne est une ancienne bastide royale, appelée au départ « Miramont-de-Lauzun », puisqu’elle est fondée sur les terres du duc de Lauzun, vers 1280, par Edouard Ier, roi d’Angleterre.

Miramont ; la cité qui « mire », qui regarde le « mont », au nord, c’est-à-dire le coteau de « Touvent », a les caractères très particuliers des bastides anglaises du midi de la France.

La bastide traversa les vicissitudes de la guerre de Cent Ans (1337-1453), et redevint définitivement française en 1453. Elle obtient même une charte de la part de Charles VIII, en 1494.

Ce fait rarissime constitue une particularité de notre bastide. Les bastides sont reconnaissables, Miramont-de-Guyenne en atteste, par un plan en damier organisé autour d’une place centrale. Toutes les rues principales en partent de là. Parking place Humeau.

Faites une pause en Pays de Lauzun et venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne.

©otpl