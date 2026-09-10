Découvrez une casemate de la ligne Maginot en parfait état, Casemates, Molvange

Informations pratiques

Découvrez une casemate de la ligne Maginot en parfait état 19 et 20 septembre Casemates Moselle

Vêtements chauds et bonnes chaussures recommandés. Durée de la visite : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les bénévoles passionnés de la casemate du Grand Lot vous guident au sein de cet édifice de la ligne Maginot, dans un état de conservation idéal.

Casemates D58, 57330 Escherange Molvange 57440 Moselle Grand Est 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/ Les casemates, comme celles du Grand Lot ou du Petersberg, sont des blocs de béton comprenant une chambre de tir et un sous-sol assurant la continuité des feux entre deux ouvrages plus imposants. À Escherange, elles se trouvent dans un cadre bucolique où une balade peut mener aux ruines de l’ancienne église (Alte Kirch), ou à un petit patrimoine militaire d’exception, tel qu’un ancien char enterré.

Les bénévoles passionnés de la casemate du Grand Lot vous guident au sein de cet édifice de la ligne Maginot, dans un état de conservation idéal.

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