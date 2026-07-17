Découvrez une centrale hydroélectrique centenaire, Centrale hydroélectrique, Argancy

Informations pratiques

Découvrez une centrale hydroélectrique centenaire Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Centrale hydroélectrique Moselle

Accès: site non adapté aux PMR. Pas de sanitaires sur place. A l’inscription indiquez les noms et prénoms des participants. Clôture des inscriptions dès que la jauge maximale est atteinte. Présentez le mail de confirmation le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À travers des explications accessibles et passionnantes, vous comprendrez le principe de production d’électricité à partir de l’eau et le rôle de cette installation dans la transition énergétique.

Centrale hydroélectrique 2 rue d’Amelange 57640 Argancy Argancy 57640 Moselle Grand Est https://www.uem-metz.fr/nous-decouvrir/nos-outils-de-production/hydroelectricite/ [{« type »: « email », « value »: « division-communication@uem-metz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0785418425 »}] UEM est producteur et fournisseur d’énergies à Metz et dans 141 communes environnantes. La centrale hydroélectrique d’Argancy, construite entre 1931 et 1933 après l’aménagement du barrage sur la Moselle, est l’une des premières centrales de basse chute utilisant des techniques innovantes. Entièrement alimentée par la force de l’eau, elle produit toujours de l’électricité grâce à trois groupes alternateurs de 1 700 kVA chacun, pour une production annuelle pouvant atteindre 16 millions de kWh. En service depuis plus de 90 ans, cette installation 100 % renouvelable illustre l’importance de l’hydroélectricité dans la transition énergétique. Site non adapté aux PMR.

Info pratique : pas de sanitaires sur place

Un représentant du groupe UEM vous accueillera sur place pour vous faire découvrir les coulisses de la centrale hydroélectrique.

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