Découvrez une collection variée de machines à coudre couvrant diverses époques Musée de la machine à coudre Châlons-en-Champagne

Découvrez une collection variée de machines à coudre couvrant diverses époques 20 et 21 septembre Musée de la machine à coudre Marne

Fréquence des visites : sur demande.

Durée de la visite : 1h30.

Visite + livret : 10 € par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Accompagnés d’un guide, venez découvrir la collection de machines à coudre du musée.

Musée de la machine à coudre 13 place des Buttes, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 07 60 67 30 00 https://m.facebook.com/museedelamachineacoudrechalons/ [{« type »: « phone », « value »: « 0760673000 »}] Le musée expose une collection variée de machines à coudre, couvrant diverses époques et incluant des pièces rares. Fondé par Huguette et Lucien Cordier, puis repris par leur enfant, il est l’un des plus importants musées de la machine à coudre ancienne, tant par la quantité des pièces exposées que par leur rareté.

Parmi les machines exposées figurent des modèles à main, à pédale, à piston, à ficelle, de voyage, ainsi que la première machine électrique. Outre les célèbres machines Singer, on y trouve des modèles de marques comme Peugeot, Mercedes ou Opel, qui ont commencé par la fabrication de machines à coudre avant de devenir des constructeurs automobiles renommés.

Le musée présente plus de 500 machines datant de 1830 à 1900, ainsi que 500 autres conçues pour les enfants, toutes âgées de plus d’un siècle. Parkings, proche toutes commodités.

