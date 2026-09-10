Découvrez une confiserie protégée au titre des monuments historiques, Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine, Nancy

Informations pratiques

Découvrez une confiserie protégée au titre des monuments historiques 19 et 20 septembre Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Admirez la devanture Art déco de la confiserie Lefèvre-Lemoine, ainsi que son mobilier lorrain imaginé par Georges et Georgette Lefèvre.

Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine 47 rue Henri-Poincaré, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 13 83 http://www.lefevre-lemoine.fr Créée en 1933 par Georges et Georgette Lefèvre, la boutique de confiseries est demeurée préservée depuis lors.

Le lieu est entièrement décoré de boiseries et de mobiliers lorrains qui rappellent l’enseigne «Au Duché de Lorraine». La saga pâtissière des frères Lefèvre a débuté bien auparavant à Nancy, en 1840. Antoine Lefèvre fonde alors, rue de la Faïencerie à Nancy, une fabrique de pain d’épices et de biscuits de Reims. Confiseur et biscuitier, il forme son jeune frère, Romain, qui fondera en 1846, à Nantes, une fabrique de biscuits : les petits LU. Les spécialités patrimoniales nancéiennes, macarons et bergamotes de Nancy, y sont toujours mises à l’honneur !

Toujours demeurée familiale, la boutique de confiseries Au Duché de Lorraine a traversé le temps intacte. Les étalages de présentation en acier et cuivre nickelé ont été réalisés par les établissements nancéiens Hass, de 1933 à 1939.

Les gourmandises sucrées de Nancy sont présentées au sein d’un ensemble décoratif lorrain imaginé par Georges et Georgette Lefèvre, et réalisé par l’ébéniste Bezard. Un magnifique perroquet en faïence garde un œil vigilant sur les lieux depuis 90 ans.

Des faïences de Lunéville – Saint-Clément et des émaux de Longwy sont mis à l’honneur depuis l’origine. Des luminaires, exécutés par les établissements Muller Frères de Lunéville, participent à l’ensemble.

En 2001, la confiserie Lefèvre-Lemoine est mise en lumière par Jean-Pierre Jeunet, qui fait apparaître la petite boîte en métal rouge et or dans Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

Les devantures et les boiseries intérieures sont protégées au titre des Monuments historiques depuis le 9 octobre 2024.

Admirez la devanture Art déco de la confiserie Lefèvre-Lemoine, ainsi que son mobilier lorrain imaginé par Georges et Georgette Lefèvre.

© Confiserie Lefèvre-Lemoine