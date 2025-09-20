Découvrez une demeure aux mille secrets Maison du Sénéchal Agen

Découvrez une demeure aux mille secrets Maison du Sénéchal Agen samedi 20 septembre 2025.

Découvrez une demeure aux mille secrets Samedi 20 septembre, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Maison du Sénéchal Lot-et-Garonne

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice, vous emmène à la découverte de la maison du Sénéchal lors d’une visite guidée, pour vous révéler d’innombrable secrets historiques liés à cette demeure mystérieuse.

Maison du Sénéchal 17 rue puits du Saumon, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://www.agen.fr/musee [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 69 47 23 »}] Il s’agit d’une des plus anciennes maisons d’Agen au passé mystérieux et à l’attribution incertaine, érigée dans le cœur historique d’Agen renfermant encore aujourd’hui les nombreux secrets de ces temps reculés.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée des Beaux-Arts d’Agen