Découvrez une église à l’aide d’un feuillet et d’un jeu Église Sainte-Croix Lorry-Mardigny

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez ce monument de manière interactive grâce aux différentes options disponibles à l’entrée. Utilisez un feuillet de visite, ou transformez votre smartphone en audioguide en téléchargeant nos fichiers audio. Vous pouvez également explorer l’église de façon ludique grâce à un jeu qui vous invite à retrouver certains éléments et à en comprendre la fonction ou l’histoire.

Église Sainte-Croix 61 rue Notre-Dame, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle Grand Est 06 47 33 29 07 – 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/ https://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/leglise-sainte-croix-lorry/ L’église de Lorry-Mardigny est une église romane des XIIe et XIIIe siècles, pour ses parties les plus anciennes. Elle a été fortifiée aux XIVe et XVIe siècles, puis remaniée au XIXe siècle.

Les trois nefs correspondent chacune à une époque différente, et la tour carrée date du XIIe siècle. Des éléments défensifs sont visibles : canonnières, fenêtres de guet. Les peintures murales datent du début du XXe siècle et l’orgue, classé, date de 1910.

L’église Sainte-Croix est classée au titre des Monuments historiques depuis 1889. Parking derrière l’église.

