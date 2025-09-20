Découvrez une église au riche patrimoine mobilier classé au titre des monuments historiques Église Notre-Dame Givet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’église Notre-Dame datée de 1612, remaniée à plusieurs reprises.

Église Notre-Dame 11 place Carnot, 08600 Givet Givet 08600 Ardennes Grand Est 03.24.42.98.42 http://www.givet.fr L’église Notre-Dame de Givet a été incendiée et reconstruite à plusieurs reprises. Datés de 1612, le chœur et la tour en sont les parties les plus anciennes.

De 1730 à 1732, l’église subit de profonds changements : l’ancienne nef devient le chœur. L’orientation initiale de l’édifice a été modifiée : faute de place, son agrandissement n’a pu se faire que vers la rue Notre-Dame, la Meuse étant trop proche.

Les orgues du XIXᵉ siècle ont été construits par le facteur d’orgues Cavaillé-Coll.

L’église abrite un tableau daté de 1620 (une crucifixion), inscrit au titre des monuments historiques, un maître-autel Renaissance en marbre et de très belles statues d’apôtres en bois doré.

© Ville de Givet