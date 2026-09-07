Découvrez une église construite sur d’anciennes fondations, Église Saint-Nicolas, Faulbach

Informations pratiques

Découvrez une église construite sur d’anciennes fondations 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Entrez librement dans l’église Saint-Nicolas, reconstruite au XVIIIème siècle sur les bases d’une église antérieure. Laissez-vous émerveiller par la richesse du mobilier : confessionnaux, chaire à prêcher, boiseries murales, ainsi qu’un ensemble sculptural peint et un orgue de manufacture lorraine.

Église Saint-Nicolas Rue de l’église, 57570 Rodemack Faulbach 57570 Moselle Grand Est 03 82 83 05 50 https://mairie-rodemack.fr/ Construite en 1783 sur l’emplacement d’une église romane devenue trop petite, découvrez un riche ensemble de sculptures et boiseries de l’atelier Greff, célèbre en Moselle. Maître-autel, confessionnaux, chaire en bois… la couleur est partout et vous pourrez y admirer l’exubérance ornementale propre à cet atelier !

Entrez librement dans l’église Saint-Nicolas, reconstruite au XVIIIème siècle sur les bases d’une église antérieure. Laissez-vous émerveiller par la richesse du mobilier : confessionnaux, chaire à et…

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