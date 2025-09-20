Découvrez une église du XIIe siècle en visite libre Église Saint-Martin d’Arnac Varen

Découvrez une église du XIIe siècle en visite libre 20 et 21 septembre Église Saint-Martin d’Arnac Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Église Saint-Martin d’Arnac Arnac, 82330 Varen Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 65 45 09 http://www.varen.fr Plusieurs fois remaniée, l’église Saint-Martin d’Arnac est classée à l’inventaire des sites de 1943. Initialement église Sainte-Eulalie, l’édifice religieux est attesté en 1152 ; par la suite, le vocable Saint-Martin est attesté au XVe siècle. La nef a été construite avant 1334, et la tour ouest et première chapelle nord construites peu avant 1451, année de leur première mention.

Deux sépultures (sarcophages) en pierre ont été mises à jours lors du déplacement du cimetière en 1972. L’ancien emplacement de la porte d’entrée, devenu aujourd’hui le côté de l’église, où se trouve l’abri pour les deux sarcophages retrouvés, est toujours visible. Le plus ancien de ceux-ci, taillé dans le grés, remonte probablement à l’époque mérovingienne. Il est décoré de chevrons. Le second est en pierre calcaire, orné, sur le couvercle d’une croix en saillie, date sans doute du XIVe siècle.

Le cimetière s’étendait de ces anciennes portes, jusqu’à la maison qui se situe en face du porche où sont entreposés les sarcophages.

L’Église a été rénovée par l’association A.R.N.A.C entre 2000 et 2008, grâce au concours de la Maison Familiale de Verfeil-sur-Seye dans le cadre d’un chantier école, de dons de particuliers, du travail d’une artiste mosaïste résidant dans le village et d’un particulier ayant fabriqué l’actuelle porte de l’église. Certaines pièces ont été notées sur l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés au titre des Monuments historiques tels que le tableau représentant un « Christ en croix » datant de 1879, et la Piéta, sculpture en bois polychrome, de la deuxième moitié du XVIIe siècle.

© Mairie de Varen