Découvrez une église du XIXe siècle, dans le Saulnois Église Saint-Martin Ley

Découvrez une église du XIXe siècle, dans le Saulnois Dimanche 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir librement l’église Saint-Martin de Ley, datée du dernier quart du XIXe siècle. Laissez-vous guider par son architecture, son atmosphère singulière.

Église Saint-Martin 41 rue principale, 57810 Ley Ley 57810 Moselle Grand Est L’église Saint-Martin a été reconstruite en 1892 par l’entrepreneur Prosper Henrion de Marsal sur les plans de l’architecte Otto Saupp de Château-Salins, à l’emplacement d’une ancienne chapelle. Le décor intérieur a été conçu par l’architecte Louis Lanternier (1859-1916). Le village dépendant, autrefois, de Moncourt a été érigé en succursale en 1865.

© Google