Découvrez une église et la restauration de son retable Église Saint-Christophe Luemschwiller samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir, au sein de l’église Saint-Christophe de Luemschwiller, le retable « La Vierge et l’Enfant » : l’œuvre a fait l’objet d’une restauration intégrale en 2022.

Église Saint-Christophe 1 rue de Walheim, 68720 Luemschwiller Luemschwiller 68720 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 89 25 42 55 L’église Saint-Christophe de Luemschwiller est mentionnée pour la première fois en 1280. La ville faisait alors partie de l’évêché de Bâle, jusqu’en 1804. Dès le XVIIᵉ siècle, saint Christophe devient le patron de l’édifice religieux. Selon les historiens, l’église était initialement consacrée à saint Jacques, car elle se trouvait sur la route empruntée par de nombreux pèlerins se rendant à Compostelle. Le retable situé à l’intérieur de la nef date du XVe siècle et proviendrait d’une école influencée par Hans Baldung Grien. Stationnements à proximité.

