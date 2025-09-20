Découvrez une église et sa fresque réalisée en 1935 Église de la Croix Glorieuse Haraucourt-sur-Seille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Lors de votre visite libre, venez découvrir l’église de la Croix Glorieuse à Haraucourt-sur-Seille. Situé au cœur du village, cet édifice religieux témoigne d’une architecture sobre. En franchissant ses portes, vous pourrez apprécier son atmosphère paisible et ses éléments architecturaux remarquables.

Église de la Croix Glorieuse 57630 Haraucourt-sur-Seille Haraucourt-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est L’église date du XVIIIe siècle. Sa nef a été rallongée en 1866. Au fond de la nef, une fresque a été peinte en 1935. L’autel du tabernacle était initialement installé dans la chapelle de l’ancien hôpital de la garnison de Marsal sous Louis XIV.

