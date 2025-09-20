Découvrez une église et sa Pietà du XIVᵉ siècle Église Saint-Vincent-de-Paul Horbourg-Wihr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Œuvre de l’architecte Hermann Baur, contemporain de Le Corbusier et appartenant, comme lui, au “Mouvement Moderne” de l’architecture du XXᵉ siècle, cette église est caractéristique de l’époque 1950-1970, avec ses fentes irisées de couleurs différentes et ses puits de lumière. Elle possède une vaste nef de 400 m² sans aucun pilier. Rénovée en 2014 sous la responsabilité de l’architecte d’intérieur Delphine Larchères, elle a retrouvé tout son éclat.

Elle abrite la plus ancienne Pietà en bois polychrome d’Alsace, œuvre du XIVᵉ siècle, classée au titre des Monuments historiques.

D’autres éléments sont à voir :

– L’autel, monolithe en pierre, œuvre du sculpteur Jean Cattant

– Les peintures murales (portrait de Saint-Vincent de Paul et Vierge à l’Enfant), œuvres de Delphine Larchères.

Église Saint-Vincent-de-Paul 9 rue de Riquewihr, 68000 Colmar Horbourg-Wihr 68180 Horbourg European Collectivity of Alsace Grand Est L'église Saint-Vincent, œuvre du célèbre architecte Hermann Baur, est un remarquable exemple de l'architecture du XXᵉ siècle et de son » Mouvement moderne « , auquel appartenait également Le Corbusier. Magnifiquement rénovée par l'architecte d'intérieur Delphine Larchères, elle abrite notamment la plus ancienne Pietà d'Alsace, datée du XIVᵉ siècle et classée au titre des monuments historiques, ainsi que plusieurs autres œuvres dignes d'intérêt. Accédez par la D83 (contournement nord de Colmar) et, à partir de celle-ci, prenez la rue de Riquewihr dans le sens nord-sud. Cet accès est impératif le dimanche 21 en raison du marathon de Colmar. Parking en face du n°9.

© Paroisse St Vincent de Paul