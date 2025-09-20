Découvrez une église gothique du XIVᵉ siècle surplombant la vallée de la Meuse Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde Dun-sur-Meuse

Découvrez une église gothique du XIVᵉ siècle surplombant la vallée de la Meuse 20 et 21 septembre Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire fascinante de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Garde, joyau gothique surplombant la vallée de la Meuse. Admirez ses trésors architecturaux et artistiques, ainsi que le panorama exceptionnel offert par ce site emblématique de Dun-sur-Meuse. Une visite guidée est possible avec de jeunes lycéens présents sur place pour accueillir les visiteurs.

Église Notre-Dame-de-Bonne-Garde Esplanade des Seigneurs d’Apremont, 55110 Dun-sur-Meuse Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est 03 29 80 90 55 Située au sein de la fortification construite dès le Xe siècle, en surplomb de la ville de Dun-sur-Meuse, Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été édifiée en 1346 par les sires d’Apremont. Après des siècles de conflits, cette grande et lumineuse église-halle demeure aujourd’hui le seul monument subsistant de la ville haute.

Classé au titre des monuments historiques, cet édifice gothique, joyau de l’architecture ogivale, offre un intérieur d’une harmonie surprenante. Vitraux, dalles funéraires, vestiges de peintures anciennes et litre funéraire, sculptures et bas-reliefs modernes côtoient un étonnant mobilier du XVIIIe siècle classé : maître-autel et baldaquin en bois et en marbre, boiseries, chaire à prêcher, buffet d’orgue… On retrouve également deux magistrales sculptures d’Ipoustéguy, artiste de renommée mondiale né à Dun-sur-Meuse en 1920 : «Mort de l’Évêque Neumann» et «Christ».

Avec l’oppidum gaulois, puis le castrum romain, le piton sur lequel se trouve l’église a toujours surveillé une vallée large de plusieurs kilomètres. Le site offre aujourd’hui un panorama remarquable sur la vallée de la Meuse qui s’écoule en contrebas, ainsi que sur les villages environnants.

© S. Provost