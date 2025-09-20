Découvrez une église inscrite et son mobilier remarquable Église de la Nativité de la Vierge Le Montsaugeonnais

Découvrez une église inscrite et son mobilier remarquable Église de la Nativité de la Vierge Le Montsaugeonnais samedi 20 septembre 2025.

Plongez au cœur de l’histoire et du patrimoine religieux de Montsaugeon, grâce à une visite guidée de l’église de la Nativité de la Vierge.

Une visite libre de l’église est possible, dimanche à partir de 14h.

Église de la Nativité de la Vierge Rue église Notre-Dame, 52190 Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne Grand Est 03 25 88 30 41 L’église, inscrite au titre des monuments historiques, a été, en partie, détruite lors du siège de 1494. L’édifice conserve de ses origines, le magnifique portail du XIIIe siècle aux voussures en saillie, autrefois protégé par un porche, le transept et pignon du chœur et enfin la travée qui sépare le chœur de la nef. Parking à proximité.

