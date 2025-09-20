Découvrez une église inspirée de l’architecture des châteaux forts du Moyen Âge Église Sainte-Jeanne-d’Arc Lunéville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Cette église s’inspire de l’architecture des châteaux forts du Moyen Âge, époque de Jeanne d’Arc, tout en intégrant les techniques modernes du début du XXe siècle, comme le béton armé. Elle abrite un exceptionnel cycle de vitraux de 400 m² retraçant, tel un livre d’images, la vie de Jeanne d’Arc, de Domremy à sa béatification, tout en reprenant les motifs floraux caractéristiques de l’Art nouveau de l’école de Nancy.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc 27T Quai de Strasbourg, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383730459 Première église édifiée en l’honneur de la future sainte, sur les plans de l’architecte parisien Jules Criqui par l’entrepreneur de maçonnerie Henri Masson, pour la paroisse érigée en juillet 1910 sous le vocable Sainte-Jeanne-d’Arc. Le ciment armé est utilisé pour la charpente et les voûtements. Le style est celui des châteaux-forts du XVe siècle. En 1911, le gros œuvre est terminé. Couvert d’une voûte en berceau brisé à lunettes, le vaisseau est éclairé par 28 verrières des ateliers Janin et Benoît de Nancy. Conçu dès 1912, le programme s’échelonna jusqu’en 1947.

© Catherine Guyon