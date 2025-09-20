Découvrez une église paroissiale construite sur un rocher Église Saint-Hubert Haute-Kontz

Découvrez une église paroissiale construite sur un rocher Église Saint-Hubert Haute-Kontz samedi 20 septembre 2025.

Découvrez une église paroissiale construite sur un rocher 20 et 21 septembre Église Saint-Hubert Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir cette église richement décorée, construite sur un rocher, et datant du XIIᵉ au XXᵉ siècle.

Église Saint-Hubert Rue principale, 57480 Haute-Kontz Haute-Kontz 57480 Moselle Grand Est Ancienne propriété de la seigneurie de Rodemack et de l’abbaye de Rettel, l’église Saint-Hubert fut un lieu de pèlerinage dédié à saint Médard. Dominant la vallée de la Moselle, elle témoigne d’une occupation humaine dès le Néolithique et l’époque romaine. Le village, partagé entre la Lorraine et le Luxembourg, constituait autrefois une seigneurie autonome à vocation foncière.

Venez découvrir cette église richement décorée, construite sur un rocher, et datant du XIIᵉ au XXᵉ siècle.

© RL