Découvrez une église protestante qui marque l’entrée dans le XXe siècle Église protestante Molsheim

La projection du film est en continu.

Église protestante 19 rue des Vosges, 67120 Molsheim Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est La première pierre fut posée le 27 mai 1900, et l’église a été inaugurée le 15 septembre 1901. L’origine des premiers protestants de Molsheim remonte à 1821, lorsque l’entreprise Coulaux fit venir des ouvriers et employés des villes industrielles de la Prusse rhénane pour son usine.

Explorez librement cette église emblématique, marquant l’aube du XXe siècle, et visionnez un film retraçant son histoire.

© Jean Michel Jantzi