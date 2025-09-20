Découvrez une église romane du XIIᵉ siècle, édifiée sur les contreforts de l’Argonne Église Notre-Dame de l’Assomption Mont-devant-Sassey

Découvrez une église romane du XIIᵉ siècle, édifiée sur les contreforts de l’Argonne Église Notre-Dame de l’Assomption Mont-devant-Sassey samedi 20 septembre 2025.

Découvrez une église romane du XIIᵉ siècle, édifiée sur les contreforts de l’Argonne 20 et 21 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Découvrez l’église Notre-Dame de l’Assomption à Mont-devant-Sassey. Une guide sera présente sur place pour vous accueillir et vous proposer une visite guidée.

Église Notre-Dame de l’Assomption 2 Chemin de la Grande Are, 55110 Mont-devant-Sassey Mont-devant-Sassey 55110 Meuse Grand Est 06 20 94 55 23 https://www.facebook.com/NanouBouillet55/;https://www.google.com/search?q=youtube+mont-devant-sassey&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggDEEUYOzIPCAAQRRg5GIMBGLEDGIAEMhgIARAuGEMYgwEYxwEYsQMY0QMYgAQYigUyBggCEEUYQDIGCAMQRRg7Mg0IBBAAGIMBGLEDGIAEMgoIBRAAGLEDGIAEMg0IBhAAGIMBGLEDGIAEMg0IBxAAGIMBGLEDGIAE0gEJNDQxM2owajE1qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&ip=1&vld=cid:f8749f99 L’église Notre-Dame de l’Assomption, à Mont-devant-Sassey, a été édifiée sur les contreforts de l’Argonne, du XIIᵉ au XIVᵉ siècle. Elle a été construite par les Dames Nobles d’Andenne, sans doute à la suite d’une première église érigée vers 682 par leur fondatrice mérovingienne, Begge, trisaïeule de Charlemagne. L’abbatiale romane qui surplombe le village est de style rhéno-mosan, à trois nefs et double massif.

Malgré les périodes de construction successives, sa mise en état défensif au XVIIᵉ siècle, ainsi que les guerres et pillages, elle est parvenue jusqu’à nous en conservant une grande homogénéité et une sobre élégance.

Elle recèle des trésors d’architecture et de sculptures romanes et gothiques : le chœur pentagonal du XIIᵉ siècle est couvert en cul-de-four, la crypte ajourée (ou église inférieure) et la Sedes Sapientiae qu’elle abrite sont remarquables.

Le dépouillement de la nef du XIIIᵉ siècle témoigne de l’empreinte cistercienne. Le portail sculpté du XIIIᵉ siècle est le témoignage conservé le plus ancien de toute la Lorraine et présente un programme iconographique exceptionnel, avec des vestiges de polychromie.

Situé au croisement de la Via Arduinna et de la Via Germanica (voie de Trèves), le site accueille depuis le Moyen Âge les pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

L’église a été classée au titre des monuments historiques en 1875. Route étroite, très escarpée. Parking. Accès autorisé jusqu’au parvis aux véhicules des personnes à mobilité réduite. Aide sur place pour les franchissements. Stationnement des autocars rue Baudin, pas de possibilité de demi-tour au parking.

Découvrez l’église Notre-Dame de l’Assomption à Mont-devant-Sassey. Une guide sera présente sur place pour vous accueillir et vous proposer une visite guidée.

© S. Provost