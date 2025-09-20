Découvrez une élégante demeure de caractère du XVIIIᵉ siècle Champagne Henriot – Les Aulnois Pierry

Découvrez une élégante demeure de caractère du XVIIIᵉ siècle Samedi 20 septembre, 10h00, 13h30 Champagne Henriot – Les Aulnois

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

La maison Les Aulnois, située à Pierry, ouvre ses portes aux visiteurs pour une découverte exceptionnelle de son architecture et de son histoire. Nichée au cœur du vignoble champenois et aujourd’hui propriété de la Maison de Champagne Henriot, cette élégante demeure de caractère du XVIIIᵉ siècle incarne le savoir-faire et l’art de vivre en Champagne.

Lors de votre visite, vous serez invités à découvrir :

– Le salon des Métamorphoses

– Le jardin à la française

– La salle du Pressoir

Des visites guidées seront proposées tout au long de la journée, permettant aux passionnés d’histoire, d’architecture ou de champagne de plonger dans l’univers unique de cette demeure emblématique.

Champagne Henriot – Les Aulnois 61 rue du Général de Gaulle, 51530 Pierry Pierry 51530 Marne Grand Est 03 26 89 53 05 http://www.champagne-henriot.com Aux Aulnois, en plein cœur de Pierry, se trouvait un vendangeoir contigu à la maison. Frère Jean Oudart, l’un des pères créateurs du champagne, y est affecté en 1679 en tant que principal gestionnaire. Depuis 1778, Les Aulnois ont toujours appartenu à des familles de négociants champenois soucieuses, au fil des générations, de préserver le patrimoine architectural et décoratif de cette belle demeure. Elle possède cette atmosphère et cette grâce particulières et précieuses des maisons qui ont toujours porté la mémoire des familles qui s’y sont succédé.

La maison Les Aulnois appartient à la famille Henriot depuis janvier 2014, et ce berceau est la plus belle incarnation de son histoire.

© ChampagneHenriot