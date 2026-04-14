Découvrez une ferme tropicale au pied de la montagne entre Gourbeyre et Trois-Rivières, Chemin de Moscou, Gourbeyre

Découvrez une ferme tropicale au pied de la montagne entre Gourbeyre et Trois-Rivières 5 – 7 juin Chemin de Moscou Guadeloupe

RDV à l’heure, Visite guidée explicative gratuite d’environ 1heure prévoir matériel de pluie et nous aurons différents produits à vendre pour ceux qui veulent découvrir nos offres à la fin !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T21:30:00+02:00 – 2026-06-07T22:30:00+02:00

Bien Bonjour et Bienvenue à tous !!

Après avoir réalisé que notre système moderne était profondément malade à l’échelle mondiale …

Un monde ultra-connecté mais déconnecté du vivant !!!

Nous avons pris notre courage à deux mains et avons décidé de construire un écosystème vivant et en santé pour tous les êtres et au plus proche de la source des montagnes pour remettre du réel dans la vie des gens.

Cette première journée porte ouverte sera l’occasion de faire connaissance avec un plus grand public local et d’échanger sur tous les aspects essentiels de la vie devenus critiques aujourd’hui !

Exemple : 2h par jour dehors, regarder au loin avec lumière naturelle réduit les risques de myopie de 50% mais personne ne le fait ….

Chemin de Moscou 1 chemin de moscou 97113 gourbeyre Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe +590 690 92 15 74 https://tropicalpaysan.com/ http://www.youtube.com/@TropicalPaysan [{« type »: « phone », « value »: « 0690921574 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tropicalpaysan.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://tropicalpaysan.com/ »}] Le plateau de Moscou est situé sur la continuité du plateau de Palmiste à Gourbeyre, bien après le lieu touristique du Bassin Bleu, vous verrez une ferme de panneaux solaires et un stationnement avant le pont de la rivière.

Climat de montagne très humide et souvent pluvieux!

Visite guidé et expliqué de la ferme tropicale. Stationner avant le pont et nous viendrons vous rejoindre pour vous accompagner pendant une marche de 5min avant d’arriver sur le terrain!

TropicalPaysan, vous invite à vous reconnecter avec la nature

©tropicalpaysan