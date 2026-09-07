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Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale, Église Saint-Maurice du Keybourg, Kanfen

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Maurice du Keybourg · Kanfen

Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale, Église Saint-Maurice du Keybourg, Kanfen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Maurice du Keybourg
Adresse
rue du cimetière 57330 Kanfen
Ville
57330 Kanfen
Département
Moselle
Tarif
Parking à proximité. Accès PMR.

Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice du Keybourg Moselle

Parking à proximité. Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le Keybourg, ses vieux cimetières, l’église Saint-Maurice et son rôle d’église-mère de Kanfen, Volmerange-lès-Mines, Escherange-Molvange et Immeren.

Église Saint-Maurice du Keybourg rue du cimetière 57330 Kanfen Kanfen 57330 Moselle Grand Est
Découvrez le Keybourg, ses vieux cimetières, l’église Saint-Maurice et son rôle d’église-mère de Kanfen, Volmerange-lès-Mines, Escherange-Molvange et Immeren.

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