Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale, Église Saint-Maurice du Keybourg, Kanfen

Informations pratiques

Découvrez une grange-église typique du XVIIIe et son rôle dans l’histoire locale 19 et 20 septembre Église Saint-Maurice du Keybourg Moselle

Parking à proximité. Accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le Keybourg, ses vieux cimetières, l’église Saint-Maurice et son rôle d’église-mère de Kanfen, Volmerange-lès-Mines, Escherange-Molvange et Immeren.

Église Saint-Maurice du Keybourg rue du cimetière 57330 Kanfen Kanfen 57330 Moselle Grand Est

Découvrez le Keybourg, ses vieux cimetières, l’église Saint-Maurice et son rôle d’église-mère de Kanfen, Volmerange-lès-Mines, Escherange-Molvange et Immeren.

OT-CCCE