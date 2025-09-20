Découvrez une maison bâtie par Pierre Debeaux en visite guidée Maison Pradier Lavaur

Découvrez une maison bâtie par Pierre Debeaux en visite guidée 20 et 21 septembre Maison Pradier Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

C’est une maison tout en béton, sobre et aux formes rationnelles, sans finitions.

Construite dans les années 70 à Lavaur dans le Tarn, elle est l’œuvre de Pierre Debeaux, l’une des grandes figures du modernisme toulousain appartenant au courant dit « brutaliste » et un proche de Le Corbusier.

En apparence, quand on ne voit que sa façade nord, elle ressemble à un bloc de béton mais c’est l’une des réalisations les plus abouties de Pierre Debeaux. Elle est, à ce titre, classée au titre des Monuments historiques depuis plusieurs années.

Curiosité architecturale, sa visite emmène les curieux de surprise en surprise. Jusqu’au toit végétalisé, qui offre une des plus belles vues sur la ville de Lavaur.

Visites guidées de 10h à 14h

Maison Pradier 5 rue Négolasse, 81500, Lavaur

© Maison Pradier