Découvrez une maison datant de 1751 La Maison du Clément Belles-Forêts

Découvrez une maison datant de 1751 20 et 21 septembre La Maison du Clément Moselle

Dons libres pour l’association. Attention : de nombreux escaliers. Non adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Durée de la visite : 45 min à 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez les richesses de l’architecture lorraine en visitant la Maison du Clément : visite de la maison, atelier d’écriture à la plume, essai de marche en sabots…

La Maison du Clément 36 rue des Colombages, 57930 Belles-Forêts Belles-Forêts 57930 Bisping Moselle Grand Est 06 01 79 69 31 https://maisonduclement.jimdo.com/ La Maison du Clément est une maison lorraine à colombages datant de 1750. Elle appartient au Parc naturel régional de Lorraine.

Cette maison traditionnelle a été restaurée avec un souci d’exemplarité, dans le respect des formes, des volumes et des matériaux locaux. Elle est équipée pour accueillir le public scolaire dans de bonnes conditions (outils pédagogiques adaptés, salles dédiées, etc.).

À l’arrière de la maison, le jardin, propice à la détente, présente notamment des plantes médicinales et aromatiques autrefois utilisées, ainsi que des espèces fruitières locales.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Alexandra Kruch