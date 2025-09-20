Découvrez une maison de maître du XVIIIᵉ siècle, devenue lieu de culture Château de Courcelles Montigny-lès-Metz

Découvrez une maison de maître du XVIIIᵉ siècle, devenue lieu de culture 20 et 21 septembre Château de Courcelles Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez cette belle demeure du XVIIIᵉ siècle, entourée d’un parc de plus de deux hectares. Ancienne propriété de la famille Baudinet de Courcelles, elle a été restaurée en 2001 pour devenir un lieu de culture.

Château de Courcelles 73 rue de pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz 57950 Jérusalem Moselle Grand Est

Belle maison de maître, édifiée dans un parc arboré de plus de 2 hectares, dont la construction remonte au début du XVIIIème siècle. Elle figure pour la première fois, en 1716, sur un plan de Nicolas Duchêne comme appartenant à « Monsieur de Courcelles ». De nombreux propriétaires s'y sont succédés, de Charles Joseph de Courcelles, conseiller secrétaire du roi au XVIIIème siècle, à Pierre Charles de Baudinet de Courcelles, capitaine du régiment de Bourbonnais au début du XIXème siècle.

La famille de Baudinet de Courcelles, qui l’acquiert en 1802, la conserve jusqu’en 1949, date à laquelle la ville de Montigny-lès-Metz en devient propriétaire, dans le but d’y installer la sous-préfecture. Mais le projet est abandonné. On y aménage ensuite la coopérative de reconstruction, puis les locaux accueillent une école maternelle, ainsi qu’un cabinet d’architectes.

Longtemps inhabité, le château se dégrade petit à petit. Ce n’est qu’en 1995 que plusieurs projets de réhabilitation sont élaborés. Puis, il faut attendre 2001 pour que la municipalité entreprenne une restauration de grande ampleur. Aujourd’hui, le château de Courcelles est devenu un des hauts lieux de culture de la ville et accueille des expositions tout au long de l’année, le parc servant, quant à lui, d’écrin pour des manifestations telles que pique-nique familial, spectacles de plein air ou encore concerts.

© Montigny-lès-Metz