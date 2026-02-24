Découvrez une maison d’édition Thionville

Découvrez une maison d’édition

C’est un tout nouveau rendez-vous que nous vous proposons, la découverte d’une maison d’édition avec un guide particulier, l’éditeur !

Pour ce premier événement, nous vous présenterons une jeune maison d’édition, Histoires Jamais Entendues , en compagnie de son fondateur, Bertrand Ploquin.

À propos des Histoires Jamais Entendues

Les livres de la collection Histoires Jamais Entendues sont des voyages de poche ils racontent l’âme des pays et des villes du monde entier à travers des histoires originales.

Pour en savoir plus ? Venez, nous voyagerons ensemble autour d’un verre !

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces avec Bertrand Ploquin et Alexandra Koszelyk.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est

English :

This is a brand-new event we’re offering: the discovery of a publishing house with a special guide: the publisher!

For this first event, we’ll be introducing you to a young publishing house, Histoires Jamais Entendues , in the company of its founder, Bertrand Ploquin.

About Histoires Jamais Entendues :

The books in the Histoires Jamais Entendues collection are pocket travels: they tell the soul of countries and cities around the world through original stories.

Want to find out more? Come along, and we’ll travel together over a drink!

The meeting will be followed by a signing session with Bertrand Ploquin and Alexandra Koszelyk.

