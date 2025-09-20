Découvrez une petite merveille de l’art roman ! Église Saint-Jacques Aubeterre-sur-Dronne

Découvrez une petite merveille de l’art roman ! 20 et 21 septembre Église Saint-Jacques Charente

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez librement l’église et découvrez sa façade ornée d’arcades à voussures et de chapiteaux finement sculptés

Au Moyen Âge, les images et les sculptures polychromes permettent un enseignement de la Bible et d’autres textes aux illetrés. Le zodiaque, les végétaux, les chimères, griffons, basilics et visages humains affrontés et mêlés déroulent une alternance de figures symboliques qui nourrissent l’imaginaire, qui interrogent, qui effraient, qui enseignent.

Église Saint-Jacques 27 Rue Saint-Jacques, 16390 Aubeterre-sur-Dronne, France Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 98 57 18 http://www.aubeterresurdronne.com De l’édifice d’époque romane subsiste une partie de la façade avec le portail. L’ancienne collégiale fut détruite en 1562 par les Protestants et l’intérieur reconstruit en 1710. La porte est composée d’arcs supportés par des colonnes. La dernière de ces arcades, qui sert d’entrée, est ornée de lobes dont les extrémités sont formées par des têtes d’animaux. De chaque côté de cette porte principale se trouvent deux groupes d’arcades qui correspondaient aux anciens bas-côtés tout en n’étant qu’un motif décoratif, sans ouvertures. La frise contient de petites figures dont quelques signes du Zodiaque. Au premier niveau, le décor se divise en trois travées par les colonnes qui s’élèvent entre les arcades du rez-de-chaussée. Il est orné d’une petite arcature très fine et autrefois richement ornée. L’entablement qui surmonte l’une des colonnettes est supporté par des corbeaux dont les intervalles sont remplis de grandes rosaces. Le troisième niveau laisse voir la naissance de deux grandes arcades dont l’une contient les restes d’un cavalier.

© Mairie d’Aubeterre-sur-Dronne