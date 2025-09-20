Découvrez une résidence datant de 1642, ses jardins et son petit musée d’art sacré Résidence des Prémontrés Brieulles-sur-Meuse

Découvrez une résidence datant de 1642, ses jardins et son petit musée d’art sacré Résidence des Prémontrés Brieulles-sur-Meuse samedi 20 septembre 2025.

Découvrez une résidence datant de 1642, ses jardins et son petit musée d’art sacré 20 et 21 septembre Résidence des Prémontrés Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à la découverte du cloître, des jardins et du petit musée d’art sacré de cette demeure historique du XVIIᵉ siècle. Vous serez accompagnés par son propriétaire, M. Couleuvre, ainsi que par les bénévoles de l’Association de Sauvegarde de la Résidence.

Résidence des Prémontrés 2 et 4 avenue Poincaré, 55110 Brieulles-sur-Meuse Brieulles-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est 06 48 06 08 59 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091472486944 La résidence des Prémontrés de Brieulles est fondée en 1642, à proximité de l’église paroissiale de Brieulles, possession de l’abbaye Saint-Paul de Verdun depuis 1181. Sa fondation résulte d’un legs de Pierre Cadenet et de son épouse, en 1632, stipulant que la maison, destinée à servir de séminaire ou de noviciat pour les Prémontrés, ne portera pas le titre d’abbaye ou de prieuré, afin d’éviter le régime de la commende. Le premier bâtiment est construit entre 1646 et 1647, et sa chapelle vers 1680 (inachevée). Celle-ci est remplacée par une chapelle plus grande, édifiée entre 1756 et 1761, mais détruite en 1792. En 1790, lors de sa suppression, la résidence de Brieulles compte six chanoines et deux convers. Aujourd’hui, il s’agit d’une propriété privée. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Région Grand Est / Inventaire général – Bertrand Drapier