Découvrez une salle de lecture et ses boiseries du XVIIIᵉ siècle Bibliothèque Stanislas Nancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les visites guidées vous permettront de découvrir la salle de lecture et ses boiseries du XVIIIᵉ siècle, l’histoire de l’institution, une partie de ses collections, mais aussi le bureau Art déco du conservateur, aménagé en 1932.

Bibliothèque Stanislas 43 Rue Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 36 https://www.nancy.fr/culture/bibliotheques-mediatheques-de-nancy/bibliotheque-stanislas https://www.instagram.com/bibliotheque.stanislas/ La Bibliothèque Stanislas fait partie du réseau des bibliothèques de Nancy. L’une de ses missions principales est la collecte, la valorisation et la conservation des documents lorrains.

La première bibliothèque fut fondée par le duc Stanislas en 1750 ; elle se situait d’abord dans la galerie des Cerfs du palais ducal, puis dans une salle de l’Hôtel de Ville à partir de 1763. Elle y resta jusqu’à son transfert dans les bâtiments de la nouvelle université, afin de faciliter l’accès aux livres pour les professeurs. Ce transfert, prévu bien avant la Révolution, ne fut effectué qu’en 1794. Parallèlement, les locaux furent fermés au public jusqu’en décembre 1799.

Ces bâtiments, œuvres de l’architecte Charles Louis de Montluisant, inspecteur des Bâtiments et Usines du roi Louis XVI, furent construits entre 1770 et 1778, rue Stanislas, à la suite du transfert à Nancy de l’université des Jésuites de Pont-à-Mousson, par édit royal en juin 1769.

Les premières collections de la Bibliothèque municipale de Nancy proviennent principalement de la Bibliothèque Stanislas, des nombreux livres confisqués aux religieux pendant la Révolution, ainsi que de dons privés, assez nombreux au XIXᵉ siècle. Par ailleurs, la bibliothèque s’est développée au détriment de celles de Metz et de Strasbourg : tous les livres qui leur étaient destinés furent stockés à Nancy durant l’annexion, de 1871 à 1918. Bus : lignes Tempo 2, Tempo 4, Corol, 11 (arrêt Place Dombasle)

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Nancy