Découvrez vos potentiels pour travailler dans le secteur de l’Industrie Agence BELLEY Belley

Découvrez vos potentiels pour travailler dans le secteur de l’Industrie Mardi 18 novembre, 08h00 Agence BELLEY Ain

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:30:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T11:30:00

Venez découvrir votre potentiel pour vous orienter dans le secteur des métiers de l’industrie. – Découvrez les métiers et les opportunités d’emploi – Testez vos aptitudes avec des exercices de mise en situation – Bénéficiez de propositions concrètes immédiates (immersions professionnelles, formation, recrutement…) Et si c’était fait pour vous le secteur des métiers de l’industrie ?

Agence BELLEY 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir votre potentiel pour vous orienter dans le secteur des métiers de l’industrie. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie