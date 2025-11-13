Découvrez vos talents cachés pour le secteur de l’industrie agroalimentaire ! Agence LAON Laon

Découvrez vos talents cachés pour le secteur de l’industrie agroalimentaire ! Jeudi 13 novembre, 12h30 Agence LAON Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T12:30:00 – 2025-11-13T15:30:00

Fin : 2025-11-13T12:30:00 – 2025-11-13T15:30:00

Vous êtes en reconversion professionnelle et le monde de l’industrie agroalimentaire vous attire ? Participez à notre atelier de détection de potentiel pour découvrir vos habilités et savoir si ce secteur est fait pour vous. Vous aurez l’opportunité de participer à des tests et des entretiens individuels qui vous aideront à mieux comprendre vos compétences et votre compatibilité avec les métiers de l’industrie agroalimentaire. Ne manquez pas cette chance de clarifier votre avenir professionnel e

Agence LAON 02000 Laon Laon 02000 Semilly Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/420952 »}]

Vous êtes en reconversion professionnelle et le monde de l’industrie agroalimentaire vous attire ? La semaine de l’industrie agroalimentaire 1 jeune 1 solution