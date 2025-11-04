Découvrez Votre Avenir dans l’Industrie avec le GEIQ ! Agence DOLE Dole

Vous souhaitez intégrer le secteur industriel et bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Participez à notre réunion d’information pour explorer les parcours de formation et d’accompagnement proposés par le GEIQ Industrie ! Au programme : Présentation des opportunités d’emploi dans les entreprises industrielles locales. Découverte des parcours adaptés à vos compétences et à votre projet professionnel. Échanges avec des experts pour répondre à toutes vos questions. Et ensuite ? Un entretien in

Agence DOLE 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne – Franche-Comté

Vous souhaitez intégrer le secteur industriel et bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? #TousMobilisés La semaine de l’industrie agroalimentaire