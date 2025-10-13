Découvrez Votre Potentiel dans le Bâtiment : Atelier de Détection de potentiel Agence LISIEUX Lisieux

Découvrez Votre Potentiel dans le Bâtiment : Atelier de Détection de potentiel Agence LISIEUX Lisieux lundi 13 octobre 2025.

Découvrez Votre Potentiel dans le Bâtiment : Atelier de Détection de potentiel Lundi 13 octobre, 09h00 Agence LISIEUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-13T09:00 – 2025-10-13T12:00

Fin : 2025-10-13T09:00 – 2025-10-13T12:00

Participez à notre atelier exclusif dédié à la détection de potentiel dans le domaine du bâtiment. Cet événement vous offre l’opportunité unique de: Participation à des activités pratiques pour tester vos aptitudes et habiletés à travers des exercices de mise en situation pratiques. Bénéficier d’informations précieuses sur le marché du travail dans le secteur du bâtiment Mieux comprendre les opportunités et les défis de ce domaine. Rejoignez-nous pour maximiser vos chances de réussite professionnelle et découvrir de nouvelles perspectives de carrière !

Accueil et Présentation : Introduction de l’atelier et des objectifs. Exercices de Mise en Situation : Participation à des activités pratiques pour tester vos aptitudes. Information sur le Marché du Travail : Présentation des tendances et opportunités dans le domaine du bâtiment. Questions et Réponses : Session interactive pour répondre à toutes vos questions. Clôture de l’Atelier Apportez votre CV pour des conseils personnalisés et des opportunités de réseautage et vous présenter 10 minutes avant

Agence LISIEUX 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/493931 »}]

Participez à notre atelier exclusif dédié à la détection de potentiel dans le domaine du bâtiment. Cet événement vous offre l’opportunité unique de: Participation à des activités pratiques pour te… Atelier La semaine du BTP