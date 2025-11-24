Découvrez votre potentiel dans les métiers de l’industrie Agence NEVERS Nevers

Découvrez votre potentiel dans les métiers de l’industrie Lundi 24 novembre, 08h00 Agence NEVERS Nièvre

Participez à notre atelier de détection de potentiel et explorez vos aptitudes pour les métiers de l’industrie ! Vous aurez l’opportunité de découvrir si vous possédez les habiletés nécessaires pour travailler dans ce secteur qui recrute. En participant, vous pourrez identifier vos forces et envisager de nouvelles perspectives professionnelles.

L’atelier dure environ 2 heures. Vous réaliserez par écrit 4 exercices reproduisant par analogie les habiletés attendues dans ce secteur.

Agence NEVERS 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne – Franche-Comté

