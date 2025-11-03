Découvrez votre potentiel pour les métiers de l’industrie agroalimentaire Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE Nîmes

Découvrez votre potentiel pour les métiers de l’industrie agroalimentaire Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE Nîmes lundi 3 novembre 2025.

Début : 2025-11-03T07:45:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-03T07:45:00+01:00 – 2025-11-03T11:00:00+01:00

Participez a notre atelier dedie a la decouverte du secteur de l’industrie Agroalimentaire !! Cet événement est spécialement conçu pour les personnes en reconversion professionnelle, desireuses d’explorer de nouvelles opportunites. Au programme : des mises en situation interactives sur tablette et un échange avec l’équipe France Travail. Venez à notre rencontre pour découvrir un secteur dynamique et porteur d’emplois sur votre territoire. Une occasion idéale pour élargir vos horizons professionn

Nîmes – Agence NIMES SAINT CESAIRE 30900 Nîmes Nîmes 30907 Carémeau Gard Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513806 »}]

Participez a notre atelier dedie a la decouverte du secteur de l’industrie Agroalimentaire !! La semaine de l’industrie agroalimentaire Détection de potentiel