Informations pratiques

Baons-le-Comte

Découvrir Baons-le-Comte autrement

376 Rue de l’Échevin Baons-le-Comte Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez Baons-le-Comte avec trois conteuses et un guitariste, au fil des ruelles et de son riche patrimoine l’église Saint-Romain, ses maisons remarquables telles que la Maison de l’Echevin ou la Maison du Bailli, son colombier ou encore ses deux châteaux. Les notes se mêleront aux mots et à l’imaginaire pour un moment de détente en famille. .

376 Rue de l’Échevin Baons-le-Comte 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 99 96 tourisme@yvetot-normandie.fr

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English : Découvrir Baons-le-Comte autrement

L’événement Découvrir Baons-le-Comte autrement Baons-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-31 par Yvetot Normandie Tourisme