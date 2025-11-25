Découvrir Colmar en grande roue

2 rue de la Montagne Verte Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-25

Cette année, les visiteurs pourront prendre un peu de hauteur et admirer, la ville et son ambiance de fête mais aussi la richesse du paysage jusqu’aux montagnes vosgiennes depuis une grande roue. .

2 rue de la Montagne Verte Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 06 93 info@fortwenger.fr

L’événement Découvrir Colmar en grande roue Colmar a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de tourisme de Colmar