DECOUVRIR DE MANIERE LUDIQUE ET PAR JEU VIDEO LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE AVEC FORINDUSTRIE Agence ALBI Albi

DECOUVRIR DE MANIERE LUDIQUE ET PAR JEU VIDEO LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE AVEC FORINDUSTRIE Lundi 3 novembre, 09h30 Agence ALBI Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T09:30:00+01:00 – 2025-11-03T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-03T09:30:00+01:00 – 2025-11-03T11:30:00+01:00

Forindustrie, l’Univers Extraordinaire est un outil immersif, interactif et collaboratif qui se présente comme un jeu vidéo mais dont l’objectif est pédagogique : il s’agit de faire découvrir l’univers de l’industrie aux demandeurs d’emploi. La carte de Forindustrie, l’Univers Extraordinaire permet de comprendre les différents métiers existants à l’aide de vidéos et de rencontres avec des professionnels spécialement conçues pour l’événement. Une manière ludique de découvrir les métiers d’avenir,

