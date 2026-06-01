Découvrir et s’émerveiller dans le jardin privé « À la Karl », Garten alakarl, Am Großen Bruch

Découvrir et s’émerveiller dans le jardin privé « À la Karl » Dimanche 7 juin, 11h00 Garten alakarl Börde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Que ce soit loin ou près, que ce soit grand ou petit, qu’il soit frappant ou discret, tout est possible dans le jardin. Découvrez toutes les pièces de notre jardin. Profitez des différentes perspectives **et vues sur des points de vue très spéciaux, entourés de petits détails et d’**une atmosphère particulière.

Que ce soit la nature dans l’image ou des images de la nature, vous déterminez le point focal.

Garten alakarl Neue Reihe 228, 39393 Am großen Bruch Am Großen Bruch 39393 Börde Sachsen-Anhalt Accès limité aux personnes à mobilité réduite, accès au jardin accessible en fauteuil roulant, certaines zones ne sont pas accessibles en fauteuil roulant

Découvrez toutes les pièces de notre jardin. Profitez des différentes perspectives et vues sur des points de vue très spéciaux. Entouré de petits détails et d’une atmosphère particulière.

© À la Karl